2019-08-28T18:38:19+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина напал на прохожую, которая возвращалась домой

Полицейским удалось вычислить злоумышленника
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Полицейские задержали подозреваемого.Полицейские задержали подозреваемого.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Ростове-на-Дону задержали заезжего грабителя, который напал на женщину, когда она вечером возвращалась домой.

- В отдел полиции обратилась ростовчанка, которая попросила о помощи, - рассказали стражи порядка донского региона. - Она пояснила, что незнакомый мужчина подбежал к ней на улице, сорвал золотую цепочку (стоимостью около 100 тысяч рублей) и скрылся.

Ростовчанка хорошо запомнила обидчика и подробно описала его приметы. Ориентировку передали патрулирующим нарядам полиции, и вскоре похожего человека заметили в паре кварталов от места нападения. Уже в отделе внутренних дел выяснилось, что мужчине 42 года, он уроженец Чертковского района, раньше сидел за грабеж.

Напомним, ранее в парке грабитель с плоскогубцами напал на прохожего - отобрал два телефона и сорвал цепочку. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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