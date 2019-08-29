В Ростове-на-Дону мужчину и женщину взяли на сбыте фальшивок

СЕГОДНЯ 09:19 2019-08-29T09:20:31+03:00

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В Первомайском районе Ростова-на-Дону задержали мужчину и женщину, которые попались на сбыте фальшивок. Они, оплачивая покупки в гипермаркете, отдали кассиру пять тысяч рублей. Женщина заметила подделку и порекомендовала проверить ее в банке на подлиность.

- Однако подозреваемые попытались снова сбыть деньги в отделении банка, где были задержаны сотрудниками полиции, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области.

Сотрудники экспертно-криминалистического отдела территориального органа подтвердили подозрения - изъятая банкнота не является продукцией госзнака России. Деньги изъяты, в отношении мужчины и женщины (соответственно, 45 и 39 лет) возбудили уголовное дело, на время расследования которого с них взята подписка о невыезде. А грозит им лишение свободы на срок до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU