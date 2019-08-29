Преступник ограбил банк в Ростовской области
Донские полицейские возбудили уголовное дело из-за ограбления отделения банка в городе Шахты.
Злоумышленник зашел в банк, угрожая предметом похожим на пистолет, потребовал от сотрудников крупную сумму. После получения денежных средств от кассира мужчина стремительно скрылся с места преступления.
- Возбуждено уголовное дело дело по части 2 статьи 162 «Разбой». Предпринимаются меры по установлению и задержанию подозреваемого мужчины, - рассказали в пресс-службе донского главка МВД.
Какую сумму отдали грабителю сотрудники шахтинского отделения банка в настоящее время не сообщается. Сейчас донские полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего преступления.
За совершение ограбления мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU