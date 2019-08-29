2019-08-29T09:33:26+03:00
Общество

Преступник ограбил банк в Ростовской области

Полицейские возбудили уголовное дело
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Полицейские разыскивают преступникаПолицейские разыскивают преступникаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Донские полицейские возбудили уголовное дело из-за ограбления отделения банка в городе Шахты.

Злоумышленник зашел в банк, угрожая предметом похожим на пистолет, потребовал от сотрудников крупную сумму. После получения денежных средств от кассира мужчина стремительно скрылся с места преступления.

- Возбуждено уголовное дело дело по части 2 статьи 162 «Разбой». Предпринимаются меры по установлению и задержанию подозреваемого мужчины, - рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

Какую сумму отдали грабителю сотрудники шахтинского отделения банка в настоящее время не сообщается. Сейчас донские полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего преступления.

За совершение ограбления мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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