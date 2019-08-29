Сотни жителей ростовского микрорайона остались без воды из-за аварии
Жители ростовского микрорайона Чкаловский остались без воды. Крупная коммунальная авария произошла на водопроводной линии, которая проходит по территории рынка.
- На место прорыва уже два дня выезжает бригада. Специалисты провели работы по устранению, но этим утром вновь поступила информация о прорыве, - сообщили в пресс-службе «Ростовводоканала».
По их словам, работы по ликвидации осложняются плотной застройкой на территории рынка. На месте аварийной ситуации вместо быстросъемных палаток и киосков построены торговые павильоны. Спасая свои торговые павильоны, администрация рынка земляные работы ведет собственными силами.
Как только место порыва будет обнаружено, специалисты смогут ликвидировать аварийную ситуацию и восстановить водоснабжение в кратчайшие сроки. Руководство предприятия и администрация района держат ситуацию на контроле. В микрорайон организован подвоз воды.
ИСТОЧНИК KP.RU