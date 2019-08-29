2019-08-29T10:09:25+03:00
Общество

Сотни жителей ростовского микрорайона остались без воды из-за аварии

Спецтехника не может подъехать к месту прорыва
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Комментарии: comments1
В микрорайон организован подвоз водыВ микрорайон организован подвоз водыФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Жители ростовского микрорайона Чкаловский остались без воды. Крупная коммунальная авария произошла на водопроводной линии, которая проходит по территории рынка.

- На место прорыва уже два дня выезжает бригада. Специалисты провели работы по устранению, но этим утром вновь поступила информация о прорыве, - сообщили в пресс-службе «Ростовводоканала».

По их словам, работы по ликвидации осложняются плотной застройкой на территории рынка. На месте аварийной ситуации вместо быстросъемных палаток и киосков построены торговые павильоны. Спасая свои торговые павильоны, администрация рынка земляные работы ведет собственными силами.

Как только место порыва будет обнаружено, специалисты смогут ликвидировать аварийную ситуацию и восстановить водоснабжение в кратчайшие сроки. Руководство предприятия и администрация района держат ситуацию на контроле. В микрорайон организован подвоз воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области загорелся заброшенный мусорный полигон
Поезд сбил мужчину в Ростовской области
Экс-министр строительства Ростовской области останется под домашним арестом до конца сентября
Четыре жителя Ростовской области отравились грибами
Новый сервис «Ростелеком Налоги» поможет получить налоговый вычет
Отключение света в Ростове-на-Дону на неделю 29 августа-6 сентября 2019: где и когда
Полузащитник ФК «Ростов» Саид Эззатоллахи перешел в бельгийский клуб
В Ростове-на-Дону к новому кладбищу запустят до 10 автобусов
Преступник ограбил банк в Ростовской области
В Ростове-на-Дону мужчину и женщину взяли на сбыте фальшивок
В Ростове-на-Дону мужчина напал на прохожую, которая возвращалась домой
Житель Ростовской области сэкономил на таможне 25 миллионов рублей
В Таганроге домушник украл шатер и водонепроницаемый комбинезон, чтобы отправиться на рыбалку
В Ростовской области осудили 16-летнюю школьницу, которая убила новорожденного
Три игрока ФК "Ростов" получили вызовы в национальные сборные
В центре Ростова-на-Дону загорелась газовая труба
Стадиону «Труд» хотят присвоить имя знаменитого спортсмена из Ростовской области
Ростовский ученый разработал школьное пособие по астрономии для виртуальных космических путешествий
В Ростовской области безработный «заминировал» аэропорт Платов
В Ростовской области завершилось строительство новой четырехполосной магистрали к аэропорту "Платов"
Как купить квартиру в новостройке? Расскажем подробности в рамках специального тура
Ростовчанка принесла в исправительную колонию для заключенного вафли, посыпанные наркотиками
В Ростове-на-Дону молодая женщина украла из салона красоты инструменты на 70 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону застройщик пойдет под суд за незаконное предпринимательство
В Ростовской области убийца закопал труп жертвы в мусоре на свалке
Крупный пожар под Ростовом тушат 85 человек
В зоопарке Ростова-на-Дону появились на свет капибары
На проект реконструкции стадиона «Труд» и строительства Дворца спорта выделили почти 27 млн рублей