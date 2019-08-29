Сотни жителей ростовского микрорайона остались без воды из-за аварии

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-29T10:09:25+03:00

Спецтехника не может подъехать к месту прорыва

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Жители ростовского микрорайона Чкаловский остались без воды. Крупная коммунальная авария произошла на водопроводной линии, которая проходит по территории рынка.

- На место прорыва уже два дня выезжает бригада. Специалисты провели работы по устранению, но этим утром вновь поступила информация о прорыве, - сообщили в пресс-службе «Ростовводоканала».

По их словам, работы по ликвидации осложняются плотной застройкой на территории рынка. На месте аварийной ситуации вместо быстросъемных палаток и киосков построены торговые павильоны. Спасая свои торговые павильоны, администрация рынка земляные работы ведет собственными силами.

Как только место порыва будет обнаружено, специалисты смогут ликвидировать аварийную ситуацию и восстановить водоснабжение в кратчайшие сроки. Руководство предприятия и администрация района держат ситуацию на контроле. В микрорайон организован подвоз воды.

ИСТОЧНИК KP.RU