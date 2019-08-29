2019-08-29T11:40:46+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону к новому кладбищу запустят до 10 автобусов

Стали известны остановки на новом маршруте
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Новый маршрут уже согласован с администрацией городаНовый маршрут уже согласован с администрацией городаФото: Евгения ГУСЕВА
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Ростовские чиновники к новому кладбищу в Мясниковском районе планируют запустить до 10 автобусов большой вместимости.

Сейчас минтранс готовит документы, чтобы провести аукцион и определить компанию-перевозчика. Конкурс планируется в сентябре. По закону, приступить к перевозкам подрядчик должен будет не позднее 90 дней со дня проведения аукциона.

- Новый маршрут уже согласован с администрацией города. Автобусы поедут по направлению: Планетная - Добровольского - Волкова - Космонавтов - Орбитальная - Верхнетемерницкий - Обсерваторная - Темерницкий - Лесная - участок от автодороги «Северный обход Ростова» до дороги на слободу Родионово-Несветайская и Новошахтинск - автодорога Чалтырь - Большие Салы - Элитный, - сообщил «Дон 24» со ссылкой на донской минтранс.

Новое кладбище расположено неподалеку от села Большие Салы. На строительство объекта выделили 267 миллионов рублей. Кладбище должно было открыться осенью 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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