2019-08-29T10:52:27+03:00
Общество

Полузащитник ФК «Ростов» Саид Эззатоллахи перешел в бельгийский клуб

Игрок будет выступать за «Эйпен» на правах аренды
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В составе "Ростова" футболист забил два гола. Фото: пресс-служба ФК "Ростов "В составе "Ростова" футболист забил два гола. Фото: пресс-служба ФК "Ростов "
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22-летний полузащитник ФК «Ростов» и сборной Ирана Саид Эззатоллахи ближайший сезон на правах аренды проведет в европейском футбольном клубе «Эйпен», который выступает в Высшей лиге Бельгии, сообщает пресс-служба донской команды.

В состав желто-синих иранский футболист перешел в 2016 году. За основной состав «Ростова» он провел 18 матчей, в которых забил два гола. Последний три года он провел в аренде в пермском "Амкаре", махачкалинском «Анжи» и английском «Рединге». Футболист начал карьеру в иранском клубе «Малаван». Позже он стал игроком клуба «Атлетико Мадрид С».

Саид Эззатоллахи принял участие в матчах ЧМ-2018, где он вышел на поле в двух матчах. Всего за сборную Ирана он провел 28 матчей, где забил один гол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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