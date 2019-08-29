2019-08-29T11:31:11+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону на неделю 29 августа-6 сентября 2019: где и когда

Выясняем, где и когда в ближайшую неделю 29 августа-6 сентября 2019 в Ростове-на-Дону будут отключать свет
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Выясняем, где и когда в ближайшую неделю 29 августа-6 сентября 2019 в Ростове-на-Дону будут отключать светВыясняем, где и когда в ближайшую неделю 29 августа-6 сентября 2019 в Ростове-на-Дону будут отключать светФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Выясняем, где и когда в ближайшую неделю 29 августа-6 сентября 2019 в Ростове-на-Дону будут отключать свет

Отключение света в Ростове-на-Дону на неделю 29 августа-6 сентября 2019: где и когда. Как сообщили энергетики, в донской столице пройдут отключения света. Известно, что все они пройдут из-за ремонта на электрооборудовании. Цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций на электросетях в будущем.

Отключения вызваны плановым ремонтом Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Отключения вызваны плановым ремонтомФото: Андрей ГРЕБНЕВ

КОНКРЕТНО

Где и когда отключат свет*

29 августа с 9:00 до 17:00:

- улица Еременко, 90/27, 100/70, проспект Маршала Жукова, 25, 27/1 и улица Еляна, 68.

30 августа с 9:00 до 17:00

- ДНТ «Любушкино», улица Мачтовая.

30 августа с 10:00 до 13:00

- улица Лелюшенко, 19/5, 15, 15г, 15а, 15в, 15б, 17б.

С 30 августа по 6 сентября с 8:30 до 17:00

- улица Вербная, Гвоздичная, Розовая, Лиловая, Маковая, Речная и Вавилова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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