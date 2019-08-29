Четыре жителя Ростовской области отравились грибами

СЕГОДНЯ 11:51 2019-08-29T11:51:18+03:00

Отравившиеся употребляли грибы, которые сами же собирали в лесу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Ростовской области четыре человека, в том числе двое детей, пострадали от отравления грибами, сообщили в управлении Роспотребнадзора региона.

Случаи зафиксированы в Шахтах, Белой Калитве и Неклиновском районе. По словам специалистов управления, все отравившиеся употребляли грибы, которые сами же собирали в лесу. Дети съели грибы сырыми прямо во время прогулки.

В ведомстве напомнили, что в большинстве случаев отравление грибами протекает тяжело и может привести к летальному исходу. Причиной отравления зачастую становится неумение отличить съедобные грибы от условно съедобных или ядовитых.

Чтобы избежать отравления грибами, жителям Ростовской области советуют отказаться от сбора грибов в парках и лесопосадках, не покупать их в местах несанкционированной торговли, помнить о том, что ядовитые грибы нередко растут рядом со съедобными и могут быть очень похожи на них, не употреблять грибы вместе с алкоголем. А при первых признаках отравления незамедлительно обращаться в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU