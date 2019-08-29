2019-08-29T12:24:10+03:00
Общество

Экс-министр строительства Ростовской области останется под домашним арестом до конца сентября

Суд продлил меру пресечения
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Николая Безуглову вменяют злоупотребление служебными полномочиями. Фото: Правительство Ростовской областиНиколая Безуглову вменяют злоупотребление служебными полномочиями. Фото: Правительство Ростовской области
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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил экс-главе Министерства строительства области содержание под домашним арестом.

- Срок продлен до 27 сентября, - рассказали в суде.

Донского чиновника задержали по делу о замене песка при строительстве стадиона «Ростов-Арена» этой весной. По версии следствия, используя служебное положение Николай Безуглов подменил на стадионе «Ростов-Арена» крупный песок на мелкий. Таким образом, руководитель нажился на 223 миллиона рублей за счет разницы между стоимостью заявленных и приобретенных строительных материалов.

Николая Безуглову вменяют злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Под домашний арест бывшего главу Минстроя отправили в конце июня 2019 года.

Сейчас следователи продолжают расследование и сбор доказательств по уголовному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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