Экс-министр строительства Ростовской области останется под домашним арестом до конца сентября

СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-29T12:24:10+03:00

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил экс-главе Министерства строительства области содержание под домашним арестом.

- Срок продлен до 27 сентября, - рассказали в суде.

Донского чиновника задержали по делу о замене песка при строительстве стадиона «Ростов-Арена» этой весной. По версии следствия, используя служебное положение Николай Безуглов подменил на стадионе «Ростов-Арена» крупный песок на мелкий. Таким образом, руководитель нажился на 223 миллиона рублей за счет разницы между стоимостью заявленных и приобретенных строительных материалов.

Николая Безуглову вменяют злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Под домашний арест бывшего главу Минстроя отправили в конце июня 2019 года.

Сейчас следователи продолжают расследование и сбор доказательств по уголовному делу.

ИСТОЧНИК KP.RU