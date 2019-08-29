2019-08-29T12:49:11+03:00
Общество

Поезд сбил мужчину в Ростовской области

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Специалисты провели осмотр места происшествияСпециалисты провели осмотр места происшествияФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Ростовской области на станции Каменоломни обнаружили труп мужчины. Происшествие случилось около полуночи 27 августа в Октябрьском районе Ростовской области, сообщает Южный СУT СК России.

Работники Северо-Кавказской железной дороги нашли мертвого мужчину. Люди вызвали скорую помощь, но прибывшие медики констатировали смерть. Личность погибшего мужчины удалось установить. Им оказался 43-летний житель Ростовской области. Эксперты обнаружили на теле дончанина следы с типичными признаками железнодорожной травмы, полученной в результате столкновения стремительно движущегося поезда и человека.

- Правоохранители провели осмотр места происшествия. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в ведомстве.

По результатам проведенной проверки специалистами будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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