В Ростовской области загорелся заброшенный мусорный полигон

СЕГОДНЯ 13:27 2019-08-29T13:27:42+03:00

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Пожарные в четверг, 29 августа, тушат тление на законсервированном полигоне твердых бытовых отходов, расположенном рядом с городом Красный Сулин в Ростовской области, сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

Площадь возгорания на свалке составила полторы тысячи квадратных метров.

- На месте пожара работают двадцать шесть человек и четырнадцать единиц техники, из ни от МЧС задействованы четырнадцать человек, шесть машин спецтехники, - рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

По их словам, в настоящее время пожар на законсервированном полигоне твердых бытовых отходов локализован до четырехсот квадратных метров, на которых происходит тление

В ведомстве отмечают, что сейчас предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе, образованных в процессе горения, в настоящее время находятся в норме.

ИСТОЧНИК KP.RU