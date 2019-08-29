«Ростелеком» в Таганроге поддержал фестиваль по случаю Дня рождения Фаины Раневской

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-29T14:29:01+03:00

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«Ростелеком» выступил цифровым партнером фестиваля «Зонтичное утро», который приурочен ко дню рождения знаменитой Фаины Раневской, 27 августа 1896 года. Компания организовала импровизированный кинотеатр под открытым небом на родной улице актрисы. С утра до вечера здесь показывали программу «Великая и ужасная», собранную создателями фестиваля из биографических фильмов и комедий с участием знаменитой актрисы. Для всех зрителей на площадке работала услуга «Управляемый Wi-Fi» со скоростью 100 Мб/с, рассчитанная на 300 одновременных подключений.

«Зонтичное утро», «Оборона Таганрога 1855 года» и другие фестивали – серьезные события на карте города. Они уникальны, поэтому вызывают большой интерес аудитории из соседних городов и даже областей. К приезду гостей мы приводим территорию в порядок: вычищаем улицы, ремонтируем фасады, стрижем газоны. Благодаря целевым проектам мы привлекаем внимание региональных и федеральных властей к потребностям Таганрога. Участие “Ростелекома” – крупнейшего цифрового оператора страны – масштабирует эмоции праздника и побуждает людей активнее делиться впечатлениями», – говорит Елена Сирота, организатор фестиваля, генеральный директор культурно-исторического фонда «Возрождение Таганрога».

«В этом самобытном празднике мы принимаем участие второй год подряд. На площадке уличного кинотеатра мы знакомили гостей с облачными сервисами “Ростелекома”. Оказалось, что среди фильмов с Фаиной Раневской есть отличные истории, примерами из которых можно показать полезность наших услуг. Так, сюжет фильма «Подкидыш» закрутился бы иначе, если бы у мамы девочки – главной героини фильма – была система «Умный дом» или приложение «Где мои дети?». Ребенок точно не остался бы без присмотра и не отправился бы гулять по незнакомым улицам», – поделился впечатлениями Андрей Махаев, заместитель директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком», директор по работе с массовым сегментом.

Праздник в честь Фаины Раневской проводится в Таганроге уже больше 10 лет. В этом году фестиваль «Зонтичное утро» развернулся на десяти ключевых площадках, где проходили театрализованные представления, концерты, выставки, конкурсы, мастер-классы, ярмарки и кинопоказы. Улицы города были заполнены пёстрыми зонтиками и шляпами в стилистике фестиваля, а тематические площадки – сувенирами и табличками с остроумными цитатами и фразами Фаины Раневской. Отдельной достопримечательностью праздника стала III парусная регата, посвященная великой актрисе.

ИСТОЧНИК KP.RU