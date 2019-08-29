2019-08-29T16:43:03+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на охрану во время концерта Сергея Шнурова потратят 3 миллиона рублей

На стадионе будут дежурить 200 частных охранников
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Выступление группы "Ленинград" состоится 13 сентября. Instagram Сергея ШнуроваВыступление группы "Ленинград" состоится 13 сентября. Instagram Сергея Шнурова
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В донской столице ищут подрядчика, который обеспечит на стадионе «Ростов-Арена» охрану на концерте группы «Ленинград» 13 сентября. Информацию об этом опубликовали на портале госзакупок.

Заказчиком является компания «Спорт-Ин», которая управляет стадионом «Ростов- Арена».

По техническому заданию, охранники будут обеспечивать безопасность на концертной площадке с 16:00 до 23:00.

- В день концерта на «Ростов-Арене» будут дежурить 800 сотрудников контрольно-распорядительной службы, десять бригад скорой помощи и не менее 200 частных охранников, - отмечается в документе.

Специалисты будут проверять входные билеты и аккредитации, помогать зрителям в поиске мест и выводить со стадиона тех, кто нарушит правила посещения стадиона.

Заявки принимаются до 4 сентября. В этот же день комиссия выберет победителя аукциона.

Донская столица стала одним из десяти городов России, в который группа «Ленинград» приедет с прощальным туром.

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Организаторы заверили и поклонников музыканта и фанатов ФК «Ростов» в том, что мероприятие пройдет без последствий (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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