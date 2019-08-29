В Ростове-на-Дону на охрану во время концерта Сергея Шнурова потратят 3 миллиона рублей
В донской столице ищут подрядчика, который обеспечит на стадионе «Ростов-Арена» охрану на концерте группы «Ленинград» 13 сентября. Информацию об этом опубликовали на портале госзакупок.
Заказчиком является компания «Спорт-Ин», которая управляет стадионом «Ростов- Арена».
По техническому заданию, охранники будут обеспечивать безопасность на концертной площадке с 16:00 до 23:00.
- В день концерта на «Ростов-Арене» будут дежурить 800 сотрудников контрольно-распорядительной службы, десять бригад скорой помощи и не менее 200 частных охранников, - отмечается в документе.
Специалисты будут проверять входные билеты и аккредитации, помогать зрителям в поиске мест и выводить со стадиона тех, кто нарушит правила посещения стадиона.
Заявки принимаются до 4 сентября. В этот же день комиссия выберет победителя аукциона.
Донская столица стала одним из десяти городов России, в который группа «Ленинград» приедет с прощальным туром.
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Организаторы заверили и поклонников музыканта и фанатов ФК «Ростов» в том, что мероприятие пройдет без последствий (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU