ФК «Ростов» разрешили регистрировать новых футболистов

СЕГОДНЯ 17:22 2019-08-29T17:22:33+03:00

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С футбольного клуба "Ростов" палата по разрешению споров Российского футбольного союза сняла запрет на регистрацию новых игроков, сообщает пресс-служба союза.

Запрет на регистрацию новых игроков в состав желто-синих был наложен на клуб по причине крупной задолженности перед бывшим тренером «желто-синих» Курбаном Бердыевым. Сообщалось, что у руководства желто-синих есть долги и перед другими тренерами, входившими в штаб туркменского специалиста.

– «ФК «Ростов» ходатайствовал о замене запрета на регистрацию новых футболистов, на альтернативную обеспечительную меру. В итоге был выбран вариант внесение на счет РФС денежных средств, необходимых для погашения долга перед тренером, – отметили в РФС.

Стоит отметить, что ФК «Ростов» ранее оспорил решение РФС в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

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ИСТОЧНИК KP.RU