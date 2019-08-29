2019-08-29T17:52:31+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону мужчина девять лет насиловал падчерицу

Отчим измывался над девочкой с пятилетнего возраста
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Следователи установили, что мужчина измывался над девочкой с 2007 года. Фото: Пресс-служба СК РоссииСледователи установили, что мужчина измывался над девочкой с 2007 года. Фото: Пресс-служба СК России
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В Ростове-на-Дону суд вынес приговор ростовчанину, которого обвиняли в преступлении против половой неприкосновенности малолетней падчерицы, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

31-летний ростовчанин с октября 2007 года по октябрь 2016 года совершал в отношении своей малолетней падчерицы, которой на тот момент года только исполнилось пять лет, истязания и иные действия сексуального характера. В какой-то момент пострадавшая девочка не выдержала морального давления и физического воздействия и рассказала обо всем. Взрослые сообщили об издевательствах отчима в правоохранительные органы.

- Суд приговорил мужчину к 12 годам тюрьмы с отбыванием в колонии строгого режима, – говорится в сообщении ведомства.

Приговор суда в законную силу не вступил. У осужденного будет время на обжалование вынесенного решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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