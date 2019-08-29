2019-08-29T20:36:37+03:00
Общество

В Таганроге три дня будут перебои с водой

Причина опять в водоводе
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Таганроге будут перебои с водойВ Таганроге будут перебои с водойФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Администрация Таганрога распространила официальное сообщение для жителей города. В течение трех дней ожидаются перебои с водой. Причина — очередная авария на техническом водоводе.

- С 29 августа до 24:00 31 августа холодное водоснабжение будет осуществляться пониженным давлением, - пояснили в администрации Таганрога. - Работники предприятия устраняют поломку. Местный «Водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.

Напомним, в январе жители Таганрога, оставшись без воды, топили снег в кастрюлях. Они вычислили, что из 105 литров плотно утрамбованного снега (7 ведер по 15 литров) выходит пятилитровая кастрюля и тазик воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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