В Ростове-на-Дону вооруженный преступник ограбил кассира металлобазы
Ростовские полицейские разыскивает вооруженного мужчину, который ограбил кассу базы металлолома, расположенной на улице Бодрой.
Грабитель с предметом, похожим на пистолет, стремительно забежал в помещение кассы базы металлолома, где похитил крупную сумму денег.
- Преступник заставил лечь на пол кассира, несколько раз сильно ударил его по голове и лицу пистолетом. Потом забрал сумку, в которой находились сто пятьдесят тысяч рублей, - сообщает 1rnd.ru.
Пострадавший работник ростовской металлобазы получил значительные повреждения. После ограбления ему потребовалась помощь медиков.
Сейчас полицейские разыскивают в донской столице подозреваемого в разбойном грабеже мужчину, которому на вид около тридцати лет. Рост налетчика составляет около ста восьмидесяти сантиметров, он среднего телосложения.
ИСТОЧНИК KP.RU