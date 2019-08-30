2019-08-30T18:54:11+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону вооруженный преступник ограбил кассира металлобазы

Грабитель забрал из кассы 150 тысяч рублей
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Полицейские разыскивают подозреваемого в разбойном грабеже. Фото: 1rnd.ruПолицейские разыскивают подозреваемого в разбойном грабеже. Фото: 1rnd.ru
Изменить размер текста:

Ростовские полицейские разыскивает вооруженного мужчину, который ограбил кассу базы металлолома, расположенной на улице Бодрой.

Грабитель с предметом, похожим на пистолет, стремительно забежал в помещение кассы базы металлолома, где похитил крупную сумму денег.

- Преступник заставил лечь на пол кассира, несколько раз сильно ударил его по голове и лицу пистолетом. Потом забрал сумку, в которой находились сто пятьдесят тысяч рублей, - сообщает 1rnd.ru.

Пострадавший работник ростовской металлобазы получил значительные повреждения. После ограбления ему потребовалась помощь медиков.

Сейчас полицейские разыскивают в донской столице подозреваемого в разбойном грабеже мужчину, которому на вид около тридцати лет. Рост налетчика составляет около ста восьмидесяти сантиметров, он среднего телосложения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24