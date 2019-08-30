В Ростове-на-Дону вооруженный преступник ограбил кассира металлобазы

СЕГОДНЯ 18:54 2019-08-30T18:54:11+03:00

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Ростовские полицейские разыскивает вооруженного мужчину, который ограбил кассу базы металлолома, расположенной на улице Бодрой.

Грабитель с предметом, похожим на пистолет, стремительно забежал в помещение кассы базы металлолома, где похитил крупную сумму денег.

- Преступник заставил лечь на пол кассира, несколько раз сильно ударил его по голове и лицу пистолетом. Потом забрал сумку, в которой находились сто пятьдесят тысяч рублей, - сообщает 1rnd.ru.

Пострадавший работник ростовской металлобазы получил значительные повреждения. После ограбления ему потребовалась помощь медиков.

Сейчас полицейские разыскивают в донской столице подозреваемого в разбойном грабеже мужчину, которому на вид около тридцати лет. Рост налетчика составляет около ста восьмидесяти сантиметров, он среднего телосложения.

ИСТОЧНИК KP.RU