В Ростове-на-Дону выложили из свечей слово «Нет» в память о жертвах теракта в Беслане

СЕГОДНЯ 22:01 2019-09-03T22:01:48+03:00

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В донской столице в парке имени М. Горького прошла акция в память о жертвах теракта в Беслане, который произошел 15 лет назад.

Горожане зажгли свечи у входа в парк. Из них участники акции выложили на асфальте в слово «Нет», символизирующее отношение к терроризму.

В акции памяти жертв теракта в Беслане участвовали активные ростовчане, политические деятели,молодые семьи, студенты, а также обычные горожане, которые оказались в этот момент в парке.

Напомним, террористов захватила школу №1 в Беслане в День знаний в 2004 году. В заложниках оказались более тысячи человек. Детей и взрослых удерживали три дня в спортивном зале, не давая еды и воды. Школу штурмовали 3 сентября. От действий террористов погибли 334 человека, 126 получили серьезные травмы и стали инвалидами.

ИСТОЧНИК KP.RU