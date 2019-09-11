2019-09-11T21:59:09+03:00
Общество

Крупный ландшафтный пожар в Новочеркасске тушили шесть часов

Выгорело 2,5 гектара сухой травы
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пожару присвоили второй ранг сложности. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской областиПожару присвоили второй ранг сложности. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области
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В среду, 11 сентября, спасатели потушили крупный ландшафтный пожар в Новочеркасске. Огонь ликвидировали в 18:06 на всех четырех участках, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пожарные тушили пламя около шести часов. За это время выгорело 2,5 гектара сухой травы. В борьбе со стихией был задействован пожарный поезд.

- Угрозы населенному пункту не было. Никто из людей не пострадал, - отметили представители ведомства.

Всего на месте работали больше 50 человек личного состава и свыше 20 единиц техники.

Напомним, спасатели присвоили пожару в Новочеркасске второй ранг опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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