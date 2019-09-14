В Ростовской области во время пожара погиб мужчина

СЕГОДНЯ 14:55 2019-09-14T14:55:05+03:00

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В пятницу, 13 сентября, в станице Егорлыкская произошел пожар со смертельным исходом. Как рассказали в региональном МЧС, сообщение о возгорании поступило около четырех часов дня, через пару минут на место выдвинулась первая пожарная машины. Как оказалось, загорелась летняя кухня.

- Огонь удалось локализовать на площади 54 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Есть погибший. Это мужчина 1962 года рождения.

После ликвидации пожара (его потушили за 14 минут) на месте работали инспекторы, которые должны установить причину и обстоятельства трагедии. Спасатели призывают жителей строго соблюдать правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU