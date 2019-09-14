2019-09-14T14:55:05+03:00
Происшествия

В Ростовской области во время пожара погиб мужчина

Причина возгорания выясняется
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу, 13 сентября, в станице Егорлыкская произошел пожар со смертельным исходом. Как рассказали в региональном МЧС, сообщение о возгорании поступило около четырех часов дня, через пару минут на место выдвинулась первая пожарная машины. Как оказалось, загорелась летняя кухня.

- Огонь удалось локализовать на площади 54 квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Есть погибший. Это мужчина 1962 года рождения.

После ликвидации пожара (его потушили за 14 минут) на месте работали инспекторы, которые должны установить причину и обстоятельства трагедии. Спасатели призывают жителей строго соблюдать правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону до 17 сентября объявлена чрезвычайная пожарная опасность
«Ростов-Дон» одолел «Звезду» в чемпионате страны
Обещали снять арест с участка: в Ростове-на-Дону будут судить двух женщин, которые обманули знакомую на 550 тысяч рублей
Теперь побратимы: Ростов-на-Дону и Севилья подписали соглашение о дружбе
В Красном Сулине на территории заброшенного детсада убили мужчину
Солнечно и тепло! В МЧС рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в День города
В Ростовской области осудили мужчин, жестоко убивших пожилую пару
Ростовчанин пострадал в Кабардино-Балкарии из-за столкновения парапланов в небе
Ростовчанин обманом оплатил покупку с банковской карты знакомой
«Ростелеком» поддержит финалистов конкурса «Цифровой прорыв»
К 100-летию Российского цирка в Ростове-на-Дону покажут мистическое шоу «Тотем»
В центре Ростова-на-Дону сгорела «Газель»
В Ростовской области нашли труп мужчины с изуродованным лицом