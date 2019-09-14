2019-09-14T16:40:33+03:00
Происшествия

Обещали снять арест с участка: в Ростове-на-Дону будут судить двух женщин, которые обманули знакомую на 550 тысяч рублей

Обвиняемые предстанут перед судом
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Прокуратура Ростовской области сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу в отношении двух жительниц донской столицы. Они подозреваются в мошенничестве по предварительному сговору.

- По версии следствия, обвиняемые в ходе личных встреч, переписки в Интернете и телефонных переговоров убедили потерпевшую, что они могут снять арест с ее земельного участка, а также прекратить исполнительное производство, - рассказали в надзорном ведомстве.

Последняя согласилась и передала им 550 тысяч рублей, а взамен получила фиктивную справку об отсутствии исполнительных производств в отношении нее. Вскоре обманщиц задержали. Как оказалось, они не имели к судебным приставам никакого отношения. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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