«Ростов-Дон» одолел «Звезду» в чемпионате страны

СЕГОДНЯ 16:53 2019-09-14T16:59:38+03:00

Донские красавицы были на голову сильнее

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В субботу, 14 сентября, в День города донские гандболистки на домашней площадке преподнесли подарок болельщикам «Ростов-Дон». В матче Суперлиги Париматч они победили звенигородскую «Звезду».

- Ростовчанки начали встречу со звенигородской командой боевым составом, - прокомментировали в пресс-службе клуба. - Первыми забили гостьи. Донские красавицы «распечатали» ворота только на четвертой минуте точным броском правой крайней.

«Ростов-Дон» играл уверенно, с чувством преимущества. На перерыв команды ушли при счете 18:12 в пользу донских красавиц. Во втором «Звезда» продолжала борьбу, но ростовчанки были на голову сильнее. Окончательный счет - 38:26.

Следующий матч наши гандболистки сыграют с АГУ-«Адыиф» во Дворце спорта 19 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU