В Ростове-на-Дону до 17 сентября объявлена чрезвычайная пожарная опасность

СЕГОДНЯ 17:11 2019-09-14T17:15:18+03:00

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В Ростове-на-Дону объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Предупреждение действует с 15 по 17 сентября.

- Запрещено разводить костры, разжигать мангалы на траве, вблизи строений и деревьев, а также оставлять непотушенными угли, - поясняют в службе спасения.

Жителей просят быть благоразумными, в частности, быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем, а главное - не выжигать сухую траву и камыш.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, тепло будет не только в эти выходные, но и на следующей неделе. Похолодание ожидается только в конце сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU