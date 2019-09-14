В Азовском районе свыше 20 спасателей тушат крупный ландшафтный пожар

СЕГОДНЯ 17:57 2019-09-14T17:57:03+03:00

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В субботу, 14 сентября, в Азовском районе загорелся камыш у реки Кагальник. Как сообщили в региональной службе спасения, на место выехали несколько расчетов.

- Задействовано 22 человека, семь единиц техники, - пояснили в МЧС РО.

В социальных сетях уже появились снимки пожара, на них хорошо видно - горит рядом с домами, очень сильное задымление. Но спасатели говорят, что угрозы населенному пункту - селу Пешково - нет.

Напомним, в Ростовской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Жителей просят строго соблюдать правила безопасности. Предупреждение действует до 17 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU