В Азовском районе свыше 20 спасателей тушат крупный ландшафтный пожар
В субботу, 14 сентября, в Азовском районе загорелся камыш у реки Кагальник. Как сообщили в региональной службе спасения, на место выехали несколько расчетов.
- Задействовано 22 человека, семь единиц техники, - пояснили в МЧС РО.
В социальных сетях уже появились снимки пожара, на них хорошо видно - горит рядом с домами, очень сильное задымление. Но спасатели говорят, что угрозы населенному пункту - селу Пешково - нет.
Напомним, в Ростовской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Жителей просят строго соблюдать правила безопасности. Предупреждение действует до 17 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU