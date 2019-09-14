2019-09-14T17:57:03+03:00
Происшествия

В Азовском районе свыше 20 спасателей тушат крупный ландшафтный пожар

В соцсетях уже появились снимки возгорания
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Ростов Главный — новости Ростова-на-ДонуРостов Главный — новости Ростова-на-Дону
Изменить размер текста:

В субботу, 14 сентября, в Азовском районе загорелся камыш у реки Кагальник. Как сообщили в региональной службе спасения, на место выехали несколько расчетов.

- Задействовано 22 человека, семь единиц техники, - пояснили в МЧС РО.

В социальных сетях уже появились снимки пожара, на них хорошо видно - горит рядом с домами, очень сильное задымление. Но спасатели говорят, что угрозы населенному пункту - селу Пешково - нет.

Напомним, в Ростовской области объявлена чрезвычайная пожарная опасность. Жителей просят строго соблюдать правила безопасности. Предупреждение действует до 17 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У жителя Чертковского района нашли почти полтора килограмма «травки»
В Новочеркасске задержали мужчину, который украл деньги с чужой карты
В Ростове-на-Дону до 17 сентября объявлена чрезвычайная пожарная опасность
«Ростов-Дон» одолел «Звезду» в чемпионате страны
Обещали снять арест с участка: в Ростове-на-Дону будут судить двух женщин, которые обманули знакомую на 550 тысяч рублей
В Ростовской области во время пожара погиб мужчина
Теперь побратимы: Ростов-на-Дону и Севилья подписали соглашение о дружбе
В Красном Сулине на территории заброшенного детсада убили мужчину
Солнечно и тепло! В МЧС рассказали о погоде в Ростове-на-Дону в День города
В Ростовской области осудили мужчин, жестоко убивших пожилую пару
Ростовчанин пострадал в Кабардино-Балкарии из-за столкновения парапланов в небе
Ростовчанин обманом оплатил покупку с банковской карты знакомой
«Ростелеком» поддержит финалистов конкурса «Цифровой прорыв»
К 100-летию Российского цирка в Ростове-на-Дону покажут мистическое шоу «Тотем»
В центре Ростова-на-Дону сгорела «Газель»
В Ростовской области нашли труп мужчины с изуродованным лицом