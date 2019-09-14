У жителя Чертковского района нашли почти полтора килограмма «травки»

СЕГОДНЯ 18:11 2019-09-14T18:12:29+03:00

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В Чертковском районе под следствием оказался местный житель. Во время обыска в доме 31-летнего фигуранта полицейские обнаружили неизвестное вещество.

- Физико-химическое исследование, проведенное экспертами ГУ МВД России по Ростовской области, показало, что изъятое вещество – конопля массой 1431 грамм, - пояснили в полиции, добавив, что мужчина не стал отрицать вину, он заявил, что хранил для собственного употребления.

В отношении него возбуждено уголовное дело, на время расследования которого злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, ранее под следствием оказался 49-летний житель Новочеркасска, который попался на хранении нескольких мешков марихуаны (22 кг). Когда оперативники проводили обыск в его доме, получив оперативную информацию, они нашли «травку» в мебели, в хозяйственных постройках, стеклянных банках, а также в собачьей будке (в фляге).

ИСТОЧНИК KP.RU