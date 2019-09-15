2019-09-15T10:34:18+03:00
Общество

День города в Ростове-на-Дону завершился концертом Басты и красочным фейерверком

На Театральную площадь пришло свыше 12 тысяч человек
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: пресс-служба губернатора РОФото: пресс-служба губернатора РО
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Ростов-на-Дону красочно отметил 270-летний юбилей. Если общее количество участников праздника еще неизвестно, но наверняка счет идет на десятки тысяч, то точно установлено - на Театральную площадь пришли 12 000 человек. Впервые выступили сразу три приглашенные звезды российской эстрады: «2Маши», Баста и ди-джей Грув.

- Сегодня мне выпала честь поздравить Любимый Город и всех Вас с праздником, - написал любимец города Василий Вакуленко в своем Инстаграм за несколько часов до концерта. - Для меня, как для Ростовчанина, настоящая гордость и большая радость иметь такую возможность.

Фейерверк в День города в Ростове-на-Дону 14.09.2019. Автор: Алина Нелепа.

И если День города начался с колокольного звона, то завершился он массовым исполнением гимна Ростова-на-Дону на всех праздничных площадках. Вместе с дончанами и гостями Ростова исполнил гимн и губернатор края.

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Более 120000 человек на Театральной Площади! С юбилеем родной Ростов-на-Дону!
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ИСТОЧНИК KP.RU

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