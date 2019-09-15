День города в Ростове-на-Дону завершился концертом Басты и красочным фейерверком

СЕГОДНЯ 10:33 2019-09-15T10:34:18+03:00

На Театральную площадь пришло свыше 12 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

Ростов-на-Дону красочно отметил 270-летний юбилей. Если общее количество участников праздника еще неизвестно, но наверняка счет идет на десятки тысяч, то точно установлено - на Театральную площадь пришли 12 000 человек. Впервые выступили сразу три приглашенные звезды российской эстрады: «2Маши», Баста и ди-джей Грув.

- Сегодня мне выпала честь поздравить Любимый Город и всех Вас с праздником, - написал любимец города Василий Вакуленко в своем Инстаграм за несколько часов до концерта. - Для меня, как для Ростовчанина, настоящая гордость и большая радость иметь такую возможность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/732135" frameborder="0"></iframe> Фейерверк в День города в Ростове-на-Дону 14.09.2019. Автор: Алина Нелепа.

И если День города начался с колокольного звона, то завершился он массовым исполнением гимна Ростова-на-Дону на всех праздничных площадках. Вместе с дончанами и гостями Ростова исполнил гимн и губернатор края.

bastaakanoggano Более 120000 человек на Театральной Площади! С юбилеем родной Ростов-на-Дону!

ИСТОЧНИК KP.RU