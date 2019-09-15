В Ростове-на-Дону мотоциклист сбил девушку и протаранил автомобиль
В День города в Ростове-на-Дону пострадала девушка. Как рассказали в городском паблике, возле клуба на пешехода наехал мотоциклист.
- Она жива, но разбита голова и подозрение на переломы ног. Скорая и полиция на месте, - рассказали очевидцы.
В областной автоинспекции пояснили "КП-Ростов", что авария случилась на Красноармейской. По предварительным данным, 25-летний водитель мотоцикла Kawasaki допустил наезд на пешехода (девушку 2000 года рождения) которая выбежала на проезжую часть дороги в неустановленном месте, после чего мотоцикл потерял управление и допустил наезд на автомобиль Nissan.
Фото: ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
В результате ДТП получила травмы и была доставлена в больницу пешеход. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU