2019-09-15T10:46:39+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону мотоциклист сбил девушку и протаранил автомобиль

Пострадавшую доставили в больницу
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В День города в Ростове-на-Дону пострадала девушка. Как рассказали в городском паблике, возле клуба на пешехода наехал мотоциклист.

- Она жива, но разбита голова и подозрение на переломы ног. Скорая и полиция на месте, - рассказали очевидцы.

В областной автоинспекции пояснили "КП-Ростов", что авария случилась на Красноармейской. По предварительным данным, 25-летний водитель мотоцикла Kawasaki допустил наезд на пешехода (девушку 2000 года рождения) которая выбежала на проезжую часть дороги в неустановленном месте, после чего мотоцикл потерял управление и допустил наезд на автомобиль Nissan.

Фото: ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

Фото: ВК "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"

В результате ДТП получила травмы и была доставлена в больницу пешеход. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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