В Ростове-на-Дону погибла девушка, упав из окна высотного дома

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-15T11:40:14+03:00

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Трагедия случилась в субботу, 14 сентября, на улице Жданова (Левенцовка). Из окна квартиры 14-го этажа упала девушка. Шансов выжить не было. Как рассказали очевидцы, она погибла сразу, но на всякий случай ростовчане вызвали и скорую, и полицию.

- Медик из скорой сказал, что её было лет 26. Снимала квартиру посуточно, - написал очевидец в городском паблике. Другие соседи припомнили, что незадолго до трагедии в квартире происходил скандал.

Сейчас очевидцев опрашивают следователи, чтобы выяснить причину и обстоятельства гибели молодой ростовчанки. Напомним, в Волгодонске нашли тела подростков, которые пропали в начале месяца. Предполагают, что они могли случайно упасть с крыши дома, куда вечером отправились на романтическую прогулку.

ИСТОЧНИК KP.RU