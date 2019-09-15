В Ростове-на-Дону погибла девушка, упав из окна высотного дома
Трагедия случилась в субботу, 14 сентября, на улице Жданова (Левенцовка). Из окна квартиры 14-го этажа упала девушка. Шансов выжить не было. Как рассказали очевидцы, она погибла сразу, но на всякий случай ростовчане вызвали и скорую, и полицию.
- Медик из скорой сказал, что её было лет 26. Снимала квартиру посуточно, - написал очевидец в городском паблике. Другие соседи припомнили, что незадолго до трагедии в квартире происходил скандал.
Сейчас очевидцев опрашивают следователи, чтобы выяснить причину и обстоятельства гибели молодой ростовчанки. Напомним, в Волгодонске нашли тела подростков, которые пропали в начале месяца. Предполагают, что они могли случайно упасть с крыши дома, куда вечером отправились на романтическую прогулку.
ИСТОЧНИК KP.RU