2019-09-15T15:26:06+03:00
Происшествия

Жительницу Ростова-на-Дону обвинили в мошенничестве на 235 тысяч рублей

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону под следствием оказалась 47-летняя женщина, которая обманула финансовую организацию, чтобы получить кредит.

- В отдел полиции по Советскому району обратился представитель организации, - рассказали в полиции. - В своем заявлении он пояснил, что к ним обратилась женщина и взяла кредит на сумму более 235 тысяч рублей.

После проверки выяснилось, что предоставленные ею сведения о трудоустройстве не соответствовали действительности. Сотрудники полиции задержали 47-летнюю гражданку, по версии правоохранителей, она специально обманула банк и не собиралась выплачивать кредит.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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