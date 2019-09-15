Жительницу Ростова-на-Дону обвинили в мошенничестве на 235 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:25 2019-09-15T15:26:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове-на-Дону под следствием оказалась 47-летняя женщина, которая обманула финансовую организацию, чтобы получить кредит.

- В отдел полиции по Советскому району обратился представитель организации, - рассказали в полиции. - В своем заявлении он пояснил, что к ним обратилась женщина и взяла кредит на сумму более 235 тысяч рублей.

После проверки выяснилось, что предоставленные ею сведения о трудоустройстве не соответствовали действительности. Сотрудники полиции задержали 47-летнюю гражданку, по версии правоохранителей, она специально обманула банк и не собиралась выплачивать кредит.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU