Жительницу Ростова-на-Дону обвинили в мошенничестве на 235 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону под следствием оказалась 47-летняя женщина, которая обманула финансовую организацию, чтобы получить кредит.
- В отдел полиции по Советскому району обратился представитель организации, - рассказали в полиции. - В своем заявлении он пояснил, что к ним обратилась женщина и взяла кредит на сумму более 235 тысяч рублей.
После проверки выяснилось, что предоставленные ею сведения о трудоустройстве не соответствовали действительности. Сотрудники полиции задержали 47-летнюю гражданку, по версии правоохранителей, она специально обманула банк и не собиралась выплачивать кредит.
В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU