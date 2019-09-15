2019-09-15T17:35:06+03:00
Происшествия

В Таганроге повязали серийного грабителя, который нападал на женщин

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Таганроге задержали мужчину, которого подозревают в серии преступлений. Согласно официальной версии, он действовал по одной схеме - на улице подбегал к жертве (выбирал более слабых женщин), срывал украшения и ретировался. Последним для него стало нападение на девушку, у которой он украл золотую цепочку с крестиком. Она написала заявление в полицию, подробно указав приметы злоумышленника.

- В этот же день в дежурную часть обратилась еще одна гражданка и рассказала, что неизвестный вырвал у нее золотую цепочку, - пояснили в полиции. - Обе женщины описали одного и того же мужчину.

Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых задержали 22-летнего гражданина, ранее судимого за кражу. Была также установлена его причастность к совершению еще двух преступлений. Как оказалось, ювелирные изделия он сдавал в ломбард, а деньги тратил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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