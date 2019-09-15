В Ростовской области снимают фильм «Путешествие по Золотому кольцу Боспорского царства»

СЕГОДНЯ 17:50 2019-09-15T18:00:09+03:00

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14 сентября в Ростовской области стартовали съемки нового фильма «Путешествие по Золотому кольцу Боспорского царства» с журналистом Михаилом Зеленским. Это лента о памятниках античной эпохи, сохранившихся в четырех регионах юга России, которые можно увидеть в рамках одноименного глобального туристического маршрута. Уже известно, что съемочными площадками станут заповедник «Танаис», историко-археологический и палеонтологический музей Азова.

- В фильме будут продемонстрированы уникальные экспонаты, а также объекты античной тематики в Таганроге, - рассказали в правительстве РО.

Напомним, «Золотое кольцо Боспорского царства» – это масштабный туристический проект четырех южных регионов России и включает в себя 12 городов – бывших античных полисов, а также более 35 объектов культурно-исторического наследия, музейных комплексов, археологических площадок.

Ранее съемочная группа проекта «Путешествие по Золотому кольцу Боспорского царства» посетила города Краснодарского края и Крыма. Фильм должен выйти на экраны в начале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU