Завершается регистрация на осенний «Тур по новостройкам Ростова»! Осталось 10 мест

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-16T11:58:08+03:00

Всего за один день можно будет оценить преимущества новых жилых комплексов и выбрать квартиру мечты

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Что нужно сделать, чтобы купить новую квартиру в Ростове? Сначала нужно побывать на нескольких стройках и посмотреть жилые комплексы, ощутить разницу между объектами, оценить их особенности, узнать точные сроки ввода домов в эксплуатацию в разных районах города. Есть уникальная возможность сделать это за один день!

Приглашаем принять участие в проекте «Тур по новостройкам»!

22 сентября в воскресенье вас ждет экскурсия по новым жилым комплексам. Районы: Центр, Северный. Вы получите возможность сравнить различные квартиры, увидеть своими глазами новостройки, узнать точные сроки ввода домов в эксплуатацию, пообщаться напрямую с менеджерами застройщиков, получить консультацию от представителей банка и выбрать оптимальное жилье.

Участие в туре абсолютно бесплатное!

Записаться на «Тур по новостройкам с Комсомолкой» можно по телефону редакции в Ростове-на-Дону (863) 333-24-22 (добавочный 1) по будням с 9 утра до 6 вечера.

ВНИМАНИЕ!!! Регистрация проводится до 19 сентября до 16-00. Количество мест ограничено! Запомните или запишите: 333-24-22.

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