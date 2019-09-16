Сын Дмитрия и Полины Дибровых едва не погиб после падения в озеро

СЕГОДНЯ 13:06 2019-09-16T13:10:11+03:00

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Во время семейного отдыха знаменитых ростовчан Дмитрия и Полины Дибровых в Калининграде произошла крайне неприятная ситуация. Их сын чудом остался жив после падания в водоем.

Семья собиралась в аэропорт, как ребенок ненадолго отвлекся и произошло непредвиденное.

polinadibrova Утро началось с высохшей шкуры дохлой змеи, которая была с громким восторженным голосом принесена родителям за завтраком. Это я пережила,

- Саша упал с головой в озеро. Нужно сказать, что на улице было +14, а на Саше куча одежды. Ловушка для рыб, которую он решил изучить, случайно перевесила мальчика и Вода полностью накрыла Сашу, - рассказывает Полина Диброва в Instagram. - Надо сказать, в такие минуты ни ругать ни злиться не хочется.... Хотелось смеяться и скорее переодеть Сашу.

Мама мальчика отметила, что ребенок не был наказан за неосторожность, но избежать домашних обязанностей и обучения в этот день школьнику не удалось. Полина Диброва отметила, что несмотря на сходство ее характера с сыном, она никогда не попадала в подобные ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU