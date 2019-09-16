Ростовская область оказалась на пятом месте в общероссийском рейтинге уровня преступности

СЕГОДНЯ 15:28 2019-09-16T15:55:17+03:00

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Ростовская область заняла пятое место в стране по количеству зарегистрированных преступлений. Жители донского региона нарушали закон 34 тысячи 908 раз, сообщается на сайте правовой статистики Генпрокуратуры Российской Федерации.

В числе самых криминальных оказались также Москва, Московская область, Краснодарский край и Челябинская область.

Преступность в Краснодарском крае оказалась выше, чем в Ростовской области. Правоохранители раскрыли на Кубани 41 тысячу 456 преступлений. Количество преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в донском регионе увеличилось на 8,3%, в Краснодарском крае рост составил лишь 4,2%.

А вот по количеству случаев мошенничества Ростовская область оказалась на первом месте. Этих преступлений на Дону стало больше на две тысячи сто случаев, что больше на 66% к аналогичному периоду прошлого года. На Кубани показатель вырос только на 15,9%.

По числу тяжких преступлений Ростовская область заняла пятое место в России. В регионе с начала года таковых насчитали более семи тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU