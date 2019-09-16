Экс-заммэра Ростова-на-Дону, отвечавший за транспортную реформу, покинул пост главы Лазаревского района Сочи

СЕГОДНЯ 15:59 2019-09-16T15:59:28+03:00

На посту он проработал 20 дней. Фото: rostov-gorod.info

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Бывший заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту Евгений Лебедев, ставший в конце августа главой Лазаревского района Сочи, покинул новый пост. На его место назначили Олега Бурлеева, сообщила горадминистрация.

Кадровые перестановки связаны с назначением нового мэра Алексея Копайгородского, который уже назначил руководителя место Лебедева.

- Лазаревскую администрацию возглавит Олег Бурлев, - сообщается на сайте администрации Сочи.

Евгений Лебедев не продержался на посту главы Лазаревского района и месяца. В Ростове-на-Дону должность замглавы города по вопросам транспорта он покинул в 2018 году после найденных недоработок в «транспортной реформе».

ИСТОЧНИК KP.RU