Экс-заммэра Ростова-на-Дону, отвечавший за транспортную реформу, покинул пост главы Лазаревского района Сочи
Бывший заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по транспорту Евгений Лебедев, ставший в конце августа главой Лазаревского района Сочи, покинул новый пост. На его место назначили Олега Бурлеева, сообщила горадминистрация.
Кадровые перестановки связаны с назначением нового мэра Алексея Копайгородского, который уже назначил руководителя место Лебедева.
- Лазаревскую администрацию возглавит Олег Бурлев, - сообщается на сайте администрации Сочи.
Евгений Лебедев не продержался на посту главы Лазаревского района и месяца. В Ростове-на-Дону должность замглавы города по вопросам транспорта он покинул в 2018 году после найденных недоработок в «транспортной реформе».
ИСТОЧНИК KP.RU