СЕГОДНЯ 17:14 2019-09-16T17:14:10+03:00

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Погода на неделю в Ростове-на-Дону 16-22 сентября 2019: синоптики обещают резкое похолодание и дожди. Если верить прогнозам метеорологов, то уже к вечеру понедельника, 16 сентября, столбики термометров опустятся к вечеру до отметки в плюс 16 градусов.

На следующий день, 17 сентября, прогнозируют потепление - в дневные часы от 21 до 23 градусов выше нуля. Правда, во второй половине дня возможен дождь, который, предположительно, будет идти всю ночью.

В среду, 18 сентября, от 19 до 21 градуса со знаком плюс. Возможны осадки, которые к вечеру только усилятся. При этом сила ветра в этот день может достигать 23 метров в секунду.

В четверг, 19 сентября, будет облачно, но без осадков. В дневные часы обещают от 15 до 17 градусов и ветер, который сменит свое направление с юго-западного на западное. Его порывы временами будут достигать 14 метров в секунду.

В пятницу, 20 сентября, такая же температура, ветер - до 12 метров в секунду и осадки в виде дождя ближе к веру.

Утро субботы, 21 сентября, начнется с дождя. Днем - от 12 до 15 градусов тепла. В воскресенье, 22 сентября, с утра до плюс восьми градусов, а днем до плюс 12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU