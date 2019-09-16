СЕГОДНЯ 17:24 2019-09-16T17:24:11+03:00

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Футбольный матч «Ростов»-«Ахмат» 16 сентября 2019: как будут работать автобусы-шаттлы. Как рассказали в городском Департаменте транспорта, с 22:30 до полуночи для перевозки болельщиков после матча будут работать автобусы-шаттлы. Речь идет о количестве в 50 единиц. Львиная доля из них - 35, будут задействованы на маршруте № S1 «Ростов Арена - площадь Гагарина». Еще 15 - на маршруте S2 «Ростов Арена» (восточная сторона) - площадь Октябрьская.

Помимо этого, дополнительно задействуют и 56 автобусов, которые будут курсировать по городским маршрутам. А с 18:00 до 22:45 автобусы № 39 поедут по укороченной схеме до остановочного пункта «Городской пляж». В ведомстве добавили, что общественный транспорт будет сосредоточен в центральной части города к 22:45, чтобы ростовчане смоли уехать к себе домой в разные районы донской столицы.

Кроме того, обеспечивать охрану общественного порядка во время матча будут полицейские. В донском главке просят прибывать на стадион заранее, чтобы избежать давки и очередей.

ИСТОЧНИК KP.RU