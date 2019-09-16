СЕГОДНЯ 17:35 2019-09-16T17:35:43+03:00

В Ростовской области утвержден размер прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области утвержден размер прожиточного минимума для пенсионеров на 2020 год

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Прожиточный минимум для пенсионеров в Ростовской области на 2020 год: размер утвержден. Об этом сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда. В частности, сообщается, что сумма составит 8 736 рублей. Она стала больше на 248 рублей.

Известно, что в каждом регионе размер прожиточного минимума для пенсионеров индивидуален и устанавливается ежегодно. В числе прочего эта цифра необходима для расчета размера федеральной социальной доплаты к пенсии. В текущем году размер прожиточного минимума пенсионера на Дону составляет 8 488 рублей.

В ведомстве добавили, что с 1 января 2019 года, согласно изменениям в законодательстве, доход пенсионера, включает в себя пенсию и другие меры соцподдержки. Изначально доход доводится с помощью социальной доплаты до прожиточного минимума, а затем эта величина повышается на сумму индексаций. Таким образом, в результате индексации, прибавка устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии.

Кроме того, с начала этого года был проведен беззаявительный перерасчет пенсий для неработающих пенсионеров, а всем получателям социальной доплаты были осуществлены выплаты.

К слову, по последним данным, на Дону федеральную социальную доплату к пенсии получают 185,3 тысячи неработающих пенсионеров, а средний размер социальной доплаты составляет 1 678 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU