Бомж на рынке в Ростовской области пытался застрелить неприятеля

СЕГОДНЯ 18:08 2019-09-16T18:08:08+03:00

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Нешуточные страсти разгорелись на рынке 927-го километра трассы М-4 "Дон". Бездомный гражданин Азейрбайджана из-за личной неприязни выстрелил из охотничьего ружья в 55-летнего жителя Ростовской области.

Мужчина получил огнестрельное ранение. Пострадавшего доставили в сельскую больницу. Врачи нашли у раненного переломом пятого и шестого ребра, перелом ключевой кости, а также выявили тяжелый травматический шок.

- Сейчас подозреваемый задержан, - рассказал «Комсомольской правде-Ростов» источник в правоохранительных органах донского региона.

Пострадавшему в результате конфликта с бомжом мужчине придется в течение нескольких месяцев восстанавливать здоровье.

В случае, если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит депортация, а также лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU