2019-09-16T18:19:08+03:00
Общество

«Жаль нельзя в таком купальнике на соревнования»: Пловчиха Юлия Ефимова сразила поклонников откровенным бикини

Болельщики захвалили титулованную спортсменку
ГОШЕВ Игорь
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Подписчики захвалили титулованную спортсменку.Подписчики захвалили титулованную спортсменку.
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Юлия Ефимрва - Чемпионка Европы по плаванию и обладательница множества наград, снова впечатлила поклонников настолько, что страсти на ее странице не утихают вот уже несколько часов. Титулованная спортсменка продемонстрировала подписчикам белоснежное бикини, в котором она выглядит безупречно. И, как результат, тысячи лайков к фото и сотни восторженных комментариев.

- Жаль нельзя в таком купальнике на соревнования, - написал один из подписчиков.

- Отличный пример когда спорт и красота два в одном, - похвалил спортсменку из города Волгодонска Ростовской области другой.

pryanya93pryanya93
Юлия Ефимова
19404 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

На странице пловчихи-модели в Инстаграм появились и такие комплименты: «Какая же красивая», «Шикарная женщина», «Самая обаятельная русалочка», «Неотразимая», «Господи, за что нам такое счастье», «Юля, радуй нас почаще своей красотой», «Картина маслом», «Хороша, чертовка», «Красотка в своей стихии», «Юлия, вы чудо» и «Шикарная женщина».

ИСТОЧНИК KP.RU

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