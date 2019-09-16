2019-09-16T19:06:03+03:00
Общество

«В вашем возрасте уже детьми хвастаться надо»: Подписчица пристыдила «Мисс Россия» Татьяну Котову за фото в купальнике

Блондинка с роскошной фигурой рассказала о детокс-разгрузках
ГОШЕВ Игорь
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Красота "Мисс Россия" вызывает восхищение у тысячной армии ее фанатов. Фото: Инстаграм Татьяны Котвоой.Красота "Мисс Россия" вызывает восхищение у тысячной армии ее фанатов. Фото: Инстаграм Татьяны Котвоой.
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«Мисс Россия» Татьяна Котова подверглась критике, которую опубликовала на ее странице в Инстаграм одна из подписчиц. Поводом для недовольства стала фотография модели, которую та разместила на своей странице в социальных сетях. В откровенном купальнике сексуальная россиянка рассказала о детокс-разгрузках, к которым прибегает раз в год. Многие оценили увиденное.

- Выглядите потрясающее как всегда, - написал один из фанатов.

- Какая же ты все-таки красивая, Танюша, - оставил комментарий другой.

- Какая очаровательная улыбка, - сделал комплимент красотке третий.

- Вы очень хорошо выглядите, - написал еще один.

kottovakottova
Наверное, помните, что несколько раз в год я провожу детокс-разгрузки
18312 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Однако не всем приглянулась такая фотокарточка.

- Татьяна, в вашем возрасте уже детьми хвастаться надо, - написала одна из комментаторов. - И, если после родов, вы будете выглядеть так же, вот тогда респект. А в данном случае, увы, все как у всех не рожавших.

Однако, похоже, 19 тысяч подписчиков модели с ней не согласились и поставили свои лайки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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