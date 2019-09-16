«В вашем возрасте уже детьми хвастаться надо»: Подписчица пристыдила «Мисс Россия» Татьяну Котову за фото в купальнике
«Мисс Россия» Татьяна Котова подверглась критике, которую опубликовала на ее странице в Инстаграм одна из подписчиц. Поводом для недовольства стала фотография модели, которую та разместила на своей странице в социальных сетях. В откровенном купальнике сексуальная россиянка рассказала о детокс-разгрузках, к которым прибегает раз в год. Многие оценили увиденное.
- Выглядите потрясающее как всегда, - написал один из фанатов.
- Какая же ты все-таки красивая, Танюша, - оставил комментарий другой.
- Какая очаровательная улыбка, - сделал комплимент красотке третий.
- Вы очень хорошо выглядите, - написал еще один.
Однако не всем приглянулась такая фотокарточка.
- Татьяна, в вашем возрасте уже детьми хвастаться надо, - написала одна из комментаторов. - И, если после родов, вы будете выглядеть так же, вот тогда респект. А в данном случае, увы, все как у всех не рожавших.
Однако, похоже, 19 тысяч подписчиков модели с ней не согласились и поставили свои лайки.
ИСТОЧНИК KP.RU