Трибуны стадиона «Олимп-2» отремонтируют за 226 млн рублей
В донской столице планируется закончить реконструкцию западной трибуны стадиона «Олимп-2» к концу декабря 2020 года. Такая заявка опубликована на сайте госзакупок.
Подрядчику предстоит примерно за 226,8 млн рублей разобрать, а затем отремонтировать трибунные помещения. Победитель конкурса обновит трёхэтажное здание, в котором находятся помещения, места для комментаторов, VIP-ложу, раздевалки и туалеты.
По условиям закупки, на обновленной трибуне должны быть подключены водо- и электроснабжение. В подтрибунных помещениях будут отремонтированы тренировочные кабинеты.
Заказчиком ремонта является государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 им.В.В. Понедельника». Работы оплатят из бюджета Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU