Трибуны стадиона «Олимп-2» отремонтируют за 226 млн рублей

16 Сент. 21:05 2019-09-16T21:05:50+03:00

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В донской столице планируется закончить реконструкцию западной трибуны стадиона «Олимп-2» к концу декабря 2020 года. Такая заявка опубликована на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит примерно за 226,8 млн рублей разобрать, а затем отремонтировать трибунные помещения. Победитель конкурса обновит трёхэтажное здание, в котором находятся помещения, места для комментаторов, VIP-ложу, раздевалки и туалеты.

По условиям закупки, на обновленной трибуне должны быть подключены водо- и электроснабжение. В подтрибунных помещениях будут отремонтированы тренировочные кабинеты.

Заказчиком ремонта является государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 им.В.В. Понедельника». Работы оплатят из бюджета Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU