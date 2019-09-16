2019-09-16T23:11:18+03:00
Общество

На Дону осудят мужчину за поджог дома знакомой

Женщина отвергла кавалера и поплатилась
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Подозреваемый предстанет перед судомПодозреваемый предстанет перед судомФото: Архив "КП"
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В донском регионе перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в поджоге дома, сообщили в прокуратуре региона.

В ходе расследования установлено, что в апреле 2019 года Роман Сетраков из Каменска-Шахтинского пришел к своей знакомой домой. Мужчина намеревался поговорить с женщиной и выяснить отношения. Но обиженная горожанка решила не говорить с обидчиком и дверь не открыла.

Взбешенный дончанин получил отказ и поджег ее дом. Жилье женщины сгорело до тала, а сама она успела выбраться из огня и не пострадала.

- Мужчина причинил ей значительный материальный ущерб на сумму более 400 тысяч рублей, - отметили в ведомстве.

Сейчас уголовное дело направлено в Каменский районный суд для рассмотрения по существу. В случае, если вина подозреваемого будет доказана, то ему грозит лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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