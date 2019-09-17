2019-09-17T09:56:35+03:00
Общество

Всероссийский хакатон по IT-разработке провел банк ВТБ

В нем приняли участие около 200 молодых ИТ-специалистов, студентов и выпускников технических факультетов из разных городов России
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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14-15 сентября в Москве прошел хакатон Банка ВТБ по IT-разработке. Для этого в «Умном городе» на ВДНХ собрались около 200 молодых ИТ-специалистов, студентов и выпускников технических факультетов из разных городов России. В течение 24 часов они пробовали свои силы в программировании. В рамках трека mobile участникам нужно было разработать мобильное приложение для раздельной оплаты счетов - например, при совместном походе в ресторан. А трек web предполагал разработку веб-приложения для коллаборационного онлайн-голосования и коллективной работы с документом в режиме online.

Как рассказал советник Президента-Председателя Правления Банка ВТБ Вадим Кулик, в соответствии с новой стратегией Банка, IT должен стать одним из ключевых драйверов развития и создания дополнительных конкурентных преимуществ. А для этого необходимы, в том числе молодые и талантливые специалисты, готовые к новым вызовам и проектным задачам. – Подобное мероприятие – лишь один из форматов комплексной работы Банка, в рамках которой молодые специалисты могут ближе познакомиться с нашими экспертами, задачами и технологиями, - добавил он. К слову, только за последние полтора года ВТБ принял на работу более 1,8 тысячи IT-специалистов.

Известно, что призовые места заняли команды специалистов из Москвы и Калуги. А по оценкам жюри, представленные технологические решения реализованы на высоком уровне. Общий призовой фонд марафона составил 450 тысяч рублей. А лучшие участники получили предложение присоединиться к ИТ-команде банка. Призы победителям вручила заместитель Президента-Председателя Правления Банка ВТБ Ольга Дергунова, поддержавшая идею проведения хакатона при планировании IT-активностей на 2019 год и оказавшая содействие в его подготовке.

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