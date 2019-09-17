На рынке Ростова-на-Дону изъяли 3 849 пачек табачной смеси для кальяна

СЕГОДНЯ 11:37 2019-09-17T11:37:00+03:00

Дело может ограничиться и просто штрафом – в размере до пятисот тысяч рублей. Фото: Ольга КОСТИНА

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На одном из рынков Ростова-на-Дону прошла проверка, во время которой были обнаружены тысячи пачек табачной смеси для кальяна. Однако акцизных марок на товаре не было. А владелец торговой точки не смог предоставить документы, подтверждающие, что продукция была ввезена на территорию нашей страны законным путем.

Как рассказали в Южном таможенном управлении, поводом для проверки стала информация областной прокуратуры. В общей сложности, в торговом помещении находились 3 849 пачек табачной смеси без акцизных марок. Все они были из Турции, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов. Такая информация значилась на упаковках.

Поскольку документы на них отсутствовали, то продукцию изъяли из оборота. А на владельца возбудили уголовное дело по статье части 5 статьи «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до трех лет лишения свободы со штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей. Однако дело может ограничиться и просто штрафом – в размере до пятисот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU