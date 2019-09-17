2019-09-17T11:43:20+03:00
Происшествия

Трое прохожих ограбили ростовчанина

Подозреваемых задержали
Мария ШАБАНОВА
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Полицейские оперативно задержали грабителейПолицейские оперативно задержали грабителейФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Житель донской столицы стал жертвой уличного грабежа. ЧП произошло в Кировском районе города. Как рассказал потерпевший сотрудникам полиции, трое неизвестных молодых мужчин подошли к нему и завязали разговор. Во время беседы парни выхватили из рук жертвы личные вещи, - одежду и сотовый телефон, и убежали. Пострадавший обратился за помощью в отдел.

- Потерпевший описал приметы злоумышленников. Ориентировка на розыск лиц была передана всем патрулирующим нарядам полиции. В ходе несения службы сотрудники полка ППСП УМВД России по городу Ростову-на-Дону задержали троих мужчин – ранее судимого 21-летнего жителя Ростова и двоих 20-летних батайчан. Подозреваемых доставили в отдел полиции,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, преду-смотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Для фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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