На «Ростов-Арене» пройдет X Фестиваль науки Юга России

СЕГОДНЯ 14:51 2019-09-17T14:51:41+03:00

Он состоится с 21 по 22 сентября на новом ростовском стадионе

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21-22 сентября на стадионе «Ростов-Арена» пройдет Х Фестиваль науки Юга России.

Его участниками станут 27 вузов из Южного, Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов РФ, а также 12 предприятий реального сектора экономики. Впервые участие в фестивале примут представители вузов из Южной Кореи, Кубы, Парагвая и Польши.

Основные мероприятия включают в себя двухдневную интерактивную выставку, деловую программу, демонстрацию передовых научных достижений, мастер-классы, викторины, показательные эксперименты и многое другое. Ожидается, что на площади в восемь тысяч квадратных метров расположатся 85 рабочих точек и 230 интерактивных проектов. Их представят вузы, научно-исследовательские институты, компании и предприятия всего Юга России. Часть экспозиции будет направлена на популяризацию естественных наук и результатов, которые получают ЮФУ и его партнеры в ходе работы над фундаментальными и прикладными исследованиями в области физики и химии.

Помимо прочего, в рамках Фестиваля пройдет и Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче, он будет посвящен вопросам энергосбережения и экологии, развития энергетики, а также популяризации профессий топливо-энергетических комплекса.

ВАЖНО!

С подробной программой X Фестиваля науки Юга России вы можете ознакомиться на сайте http://festivalnauki.sfedu.ru/ Вход на фестиваль свободный.

КОНКРЕТНО

Адрес проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная, 2 Б (стадион «Ростов-Арена»)

Добраться можно на личном транспорте или маршрутными такси №49, 77, 92 - остановка «Подземный переход к Ростов-Арене» и автобусами №39 и 516 - остановка «Ростов-Арена».