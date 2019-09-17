2019-09-17T16:58:50+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону новый автобусный маршрут свяжет центр и ЖК "Красный Аксай"

Власти определят перевозчика на торгах
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Новый маршрут заработает в ноябре. Фото: rostov-transportНовый маршрут заработает в ноябре. Фото: rostov-transport
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Этой осенью в Ростове-на-Дону появится новый автобусный маршрут, который свяжет центр города и ЖК «Красный Аксай», сообщил директор ростовского департамента транспорта Христофор Ермашов.

Жители и гости донской столицы сейчас используют для поездок из центра города в ЖК «Красный Аксай» троллейбус № 2. Но он не проезжает по территории нового микрорайона.

На новом маршруте автобусы же будут проезжать через сам жилой комплекс. Тоги на обслуживание маршрут состоятся в октября. А уже с ноября автобусы поедут по новой схеме.

Раньше жители микрорайона жаловались на проблемы с транспортом. Совсем недавно горожанин разместил петицию с просьбой создать троллейбусный маршрут, который будет ездить от Сельмаша до «Красного Аксая».

ИСТОЧНИК KP.RU

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