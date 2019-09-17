В Ростове-на-Дону новый автобусный маршрут свяжет центр и ЖК "Красный Аксай"
Этой осенью в Ростове-на-Дону появится новый автобусный маршрут, который свяжет центр города и ЖК «Красный Аксай», сообщил директор ростовского департамента транспорта Христофор Ермашов.
Жители и гости донской столицы сейчас используют для поездок из центра города в ЖК «Красный Аксай» троллейбус № 2. Но он не проезжает по территории нового микрорайона.
На новом маршруте автобусы же будут проезжать через сам жилой комплекс. Тоги на обслуживание маршрут состоятся в октября. А уже с ноября автобусы поедут по новой схеме.
Раньше жители микрорайона жаловались на проблемы с транспортом. Совсем недавно горожанин разместил петицию с просьбой создать троллейбусный маршрут, который будет ездить от Сельмаша до «Красного Аксая».
ИСТОЧНИК KP.RU