В Ростове-на-Дону новый автобусный маршрут свяжет центр и ЖК "Красный Аксай"

СЕГОДНЯ 16:56 2019-09-17T16:58:50+03:00

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Этой осенью в Ростове-на-Дону появится новый автобусный маршрут, который свяжет центр города и ЖК «Красный Аксай», сообщил директор ростовского департамента транспорта Христофор Ермашов.

Жители и гости донской столицы сейчас используют для поездок из центра города в ЖК «Красный Аксай» троллейбус № 2. Но он не проезжает по территории нового микрорайона.

На новом маршруте автобусы же будут проезжать через сам жилой комплекс. Тоги на обслуживание маршрут состоятся в октября. А уже с ноября автобусы поедут по новой схеме.

Раньше жители микрорайона жаловались на проблемы с транспортом. Совсем недавно горожанин разместил петицию с просьбой создать троллейбусный маршрут, который будет ездить от Сельмаша до «Красного Аксая».

ИСТОЧНИК KP.RU