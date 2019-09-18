ФК «Ростов» пригласили на товарищеский матч в Сирию

СЕГОДНЯ 10:20 2019-09-18T10:20:45+03:00

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ФК«Ростов» получил письмо от футбольной ассоциации и Министерства спорта Сирии. Глава Минспорта Ибрагим Абазид благодарит ростовчан за теплый прием, а также пригласил желто-синих приехать в гости.

- Я с радостью выражаю свою искреннюю признательность и благодарность за лучшее гостеприимство и теплую встречу, которые ФК «Ростов» организовал для делегации сборной Сирии во время сборов в России с 5 по 12 сентября. Желаю всяческих успехов и развития вашему клубу. Для продолжения дружбы между нашей ассоциацией и «Ростовом» мы хотели бы пригласить ваш клуб в нашу страну в ближайшем будущем, – сообщается в письме.

Футболисты сборной Сирии отыграли в донской столице два товарищеских матча против основного и молодежного составов «желто-синих». После матчей гости из Сирии побывали на экскурсиях по знаковым местам Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU