ФК «Ростов» пригласили на товарищеский матч в Сирию
ФК«Ростов» получил письмо от футбольной ассоциации и Министерства спорта Сирии. Глава Минспорта Ибрагим Абазид благодарит ростовчан за теплый прием, а также пригласил желто-синих приехать в гости.
- Я с радостью выражаю свою искреннюю признательность и благодарность за лучшее гостеприимство и теплую встречу, которые ФК «Ростов» организовал для делегации сборной Сирии во время сборов в России с 5 по 12 сентября. Желаю всяческих успехов и развития вашему клубу. Для продолжения дружбы между нашей ассоциацией и «Ростовом» мы хотели бы пригласить ваш клуб в нашу страну в ближайшем будущем, – сообщается в письме.
Футболисты сборной Сирии отыграли в донской столице два товарищеских матча против основного и молодежного составов «желто-синих». После матчей гости из Сирии побывали на экскурсиях по знаковым местам Ростовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU