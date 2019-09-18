2019-09-18T10:51:50+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия о компенсациях за автостраховку

На вопросы будут отвечать специалисты регионального министерства труда
Ольга ГОПАЛО
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Ростовчанам расскажут, как можно получить компенсации, а также что для этого необходимо.Ростовчанам расскажут, как можно получить компенсации, а также что для этого необходимо.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В среду, 18 сентября, с 14:00 до 16:00 в Ростове-на-Дону пройдет горячая линия, которую организуют специалисты регионального министерства труда. Известно, что она будет посвящена компенсациям по оплате автострахования. Однако под эту категорию подходят не все желающие. Как рассказали в ведомстве, выплаты положены людям с ограниченными возможностями здоровья, у которых есть транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями.

Известно, что такая компенсация составляет 50 процентов от страхового взноса. Выплата положена людям, получившим транспортное средство через Министерство труда Ростовской области, Министерства труда и социального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию и Фонд социального страхования, а также тем, кто приобрел автомобиль самостоятельно за наличный расчет. Если у вас есть вопросы по теме, звоните по телефону, указанному ниже.

АЛЛО!

Телефон «горячей линии» - 234-00–99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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